Девушка Протасевича в Беларуси проходит подозреваемой по трем делам – СМИ

Дело возбуждено по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сапега проходит по этому делу как администратор Telegram-канала “Черная книга Беларуси”, который публикует личные данные силовиков, утверждает собеседник агентства. Видео допроса, на котором Сапега утверждает, что является администратором этого канала, было опубликовано 25 мая в близком к властям Telegram-канале “Желтые сливы”.

Кроме того, как ранее сообщала “Новая газета”, Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков, которые повлекли тяжкие последствия (часть 1 статьи 293) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342).

Максимальное наказание которое грозит Сапеге по этим подозрениям – лишение свободы до 15 лет.

Источник издания сообщил, что к задержанной допустили российского консула, он посетил ее в СИЗО. Сообщается, что девушка находится в растерянном, подавленном состоянии. С кем она сидит в камере и были ли у нее на теле следы насилия, источник не знает.

Адвокаты получили разрешение на посещение Сапеги 26 мая, но “из-за очереди и дефицита кабинетов для свиданий” попасть в СИЗО пока не смогли.

Официально суть претензий к Сапеге до сих пор не озвучивалась. По данным МИД РФ, россиянку подозревают в совершении неких преступлений “в период с августа по сентябрь 2020 года”, когда в Беларуси была наиболее активная фаза протестов.

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство.

25 мая белорусский суд арестовал Сапегу на два месяца. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной, как и Протасевича. Кремль допустил, что Россия “де-юре может поднять вопрос” о ее передаче в РФ, сообщил “Интерфакс”.

Родители Софьи Сапеги утверждают, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала “Русской службе BBC”, что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11 или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

Контекст:

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает).

Преследование Протасевича связано с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Европейский совет 24 мая призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси и решили запретить белорусским авиакомпаниям пользоваться европейским воздушным пространством.

Кабинет Министров Украины также принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

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