Назван срок начала ходовых испытаний АПЛ проекта 885М «Новосибирск»

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» выйдет на заводские ходовые испытания (ЗХИ) в конце июня, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Подлодка «Новосибирск» выйдет на ЗХИ в конце июня этого года», – приводит слова источника ТАСС.

В оборонно-промышленном комплексе уточнили, что после завершения ходовых испытаний последуют государственные испытания, в ходе которых субмарина выполнит стрельбу ракетами «Оникс» и «Калибр-ПЛ». Передача лодки ВМФ запланирована на конец 2021 года.

В марте стал известен срок передачи многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск» ВМФ.

Напомним также, 7 мая в состав Военно-морского флота РФ принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам РФ на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной?

На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся семь субмарин проекта 885М. Седьмой и восьмой корпуса этого проекта – АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» – были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент РФ Владимир Путин. Основным ударным оружием субмарин проектов 885/885М являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», «Оникс» и в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон».