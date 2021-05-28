 

Ситуация стабилизировалась. В Ужгороде закрывают отделение в больнице для пациентов с COVID-19

28.05.2021, 2:40, Новости дня
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По словам директора больницы Ивана Кураха, ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась, число пациентов, в том числе и с тяжелым течением болезни, снизилось.

“Из 190 коек, отведенных для лечения больных COVID-19, сегодня заняты 10”, – говорится в сообщении.

Врачей-реаниматологов, которые работали в этом отделении, переведут в отделение неотложной помощи.

В то же время в пресс-службе отметили, что в случае необходимости отделение откроют снова.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

В Украине все эпидемические показатели улучшаются девятую неделю подряд, сообщали в Офисе президента 24 мая.

По состоянию на 27 мая в Украине коронавирус подтвердили у почти 2,2 млн человек, умерло более 50 тыс. пациентов, выздоровело 2 млн человек.

В Закарпатской области подтвердили 61,5 тыс. случаев коронавируса, умерло 1582 пациента, выздоровело 58,8 тыс. человек. Регион находится  в “желтой” зоне эпидемической опасности.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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