Эстония закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

“Правительство приняло решение запретить белорусским авиалиниям или самолетам, вылетающим из страны, приземляться на территории Эстонии, взлетать отсюда или летать над воздушным пространством Эстонии”, – заявили в пресс-службе.

Премьер-министр страны Кая Каллас подчеркнула, что действия Беларуси, где 23 мая произошел инцидент с принудительной посадкой самолета авикомпании Ryanair, представляют угрозу международному миру и безопасности.

“С угоном пассажирского самолета, летевшего между Афинами и Вильнюсом, и арестом критикующего правительство журналиста и его спутницы белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять на себя ответственность за эти действия”, – заявила она.

Каллас проинформировала, что Евросоюз продолжит подготовку к быстрому введению дополнительных санкций в отношении белорусских чиновников и компаний и разработает экономические санкции.

Контекст:

Истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали белорусского оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Паблик NEXTA получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Как рассказали пассажиры, Протасевич запаниковал, когда узнал о посадке самолета в Минске. Когда его начали обыскивать и пассажиры спросили у него, что происходит, тот ответил: “Здесь меня ждет смертная казнь”. Издание TUT.BY уточнило, что журналиста в Беларуси обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, самое суровое наказание по инкриминируемым статьям – 15 лет лишения свободы (организация массовых беспорядков).

Telegram-канал “Желтые сливы” опубликовал видео с Протасевичем, в котором журналист сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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