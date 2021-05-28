 

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение порядка выгула собак

28.05.2021, 2:16, Новости дня
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Мособлдума приняла два закона, касающихся порядка выгула домашних животных и мер ответственности за его нарушения, теперь владельцам животных за нарушения грозят штрафы от 500 рублей до пяти тысяч.

«Согласно этим изменениям, которые мы сегодня приняли, владельцы животных должны не допускать ущерба чужого имущества и здоровья человека физическим воздействием домашних животных – это главный посыл этих изменений», – сообщил после заседания Мособлдумы председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, информирует РИА «Новости».

Уточняется, что что федеральным законом закреплен порядок выгула домашних животных и ответственность за нарушение порядка, но кодексом РФ об административных правонарушениях ответственность за нарушение не предусмотрена.

Теперь в Подмосковье, если владелец не уберет за своим питомцем в общественном месте, то на первый раз получит предупреждение, после – штраф от 500 до полутора тысячи рублей. Если после первого предупреждения хозяин оставит собаку без намордника, ему грозит штраф от одной до двух тысяч рублей, аналогичный штраф предусмотрен за нахождение питомца на территории детских площадок, школ и детсадов. За причинение ущерба собакой чужому имуществу хозяину предется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей, за нападение собаки на другое животное (с причинением увечий или смерти) хозяину придется заплатить от четырех до пяти тысяч рублей, за нападение на человека – пять тысяч рублей.

Также законом внесены изменения, согласно которым органы местного самоуправления теперь должны определять специальные места для выгула животных.

Ранее заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство РФ полномочиями по установлению требований к посещению кафе и магазинов граждан с животными.



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