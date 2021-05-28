Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca

Работавшая в BBC Newcastle радиоведущая Лиза Шоу умерла вскоре после вакцинации препаратом компании AstraZeneca в возрасте 44 лет, сообщили родственники журналистки The Independent.

По словам членов семьи радиоведущей, через неделю после вакцинации у женщины появились «сильные головные боли», после чего она серьезно заболела и прошла курс лечения от тромбов, передает ТАСС.

В BBC подтвердили, что коронер в Ньюкасле начал расследовать смерть Лизы Шоу после того, как среди возможных причин были указаны «осложнения после вакцинации AstraZeneca».

Накануне ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее в Германии выявили десятки случаев тромбоза после прививки AstraZeneca. Кроме того, после прививки AstraZeneca от тромбоза скончался испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес. Также случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.

При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом из-за тромбоэмболических осложнений у привитых.

Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Однако Еврокомиссия решила отказаться от обновления контракта на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после июня.

Тем временем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.