 

Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca

28.05.2021, 2:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Работавшая в BBC Newcastle радиоведущая Лиза Шоу умерла вскоре после вакцинации препаратом компании AstraZeneca в возрасте 44 лет, сообщили родственники журналистки The Independent.

По словам членов семьи радиоведущей, через неделю после вакцинации у женщины появились «сильные головные боли», после чего она серьезно заболела и прошла курс лечения от тромбов, передает ТАСС.

В BBC подтвердили, что коронер в Ньюкасле начал расследовать смерть Лизы Шоу после того, как среди возможных причин были указаны «осложнения после вакцинации AstraZeneca».

Накануне ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее в Германии выявили десятки случаев тромбоза после прививки AstraZeneca. Кроме того, после прививки AstraZeneca от тромбоза скончался испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес. Также случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.

При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом из-за тромбоэмболических осложнений у привитых.

Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Однако Еврокомиссия решила отказаться от обновления контракта на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после июня.

Тем временем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Unilever решила не использовать на упаковках слова «светлый» и «белый»

07.02 / Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов

26.02 / Немецкая газета: Зеленский разочаровал нежеланием проводить реформы

07.02 / Родственник раскрыл обстоятельства смерти экс-главы дагестанского села

02.01 / Галкин показал танцы Пугачевой на Новый год

25.12 / Израиль нанес ракетные удары по Сирии

26.01 / Байден хочет поместить на купюру в $20 портрет афроамериканки, боровшейся против рабства

27.06 / Предложение главы избиркома журналистке назвали шуткой

30.03 / Австралия ввела санкции против российских компаний из-за Крымского моста

07.09 / Индия поднялась на второе место в мире по заражениям коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика