 

ИКАО начала расследование экстренной посадки борта Ryanair в Минске

28.05.2021, 2:16, Новости дня
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начинает расследование в связи с ситуацией с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair, говорится в заявлении организации по итогам специального заседания.

«Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством – членом ИКАО международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)», – приводит текст заявления ТАСС.

Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано заявил, что секретариат организации должен установить все факты случившегося, в связи с чем призвал заинтересованные государства – члены ИКАО к тесному сотрудничеству со следствием.

В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ИКАО по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины. По итогам заседания ИКАО решила расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).

Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе». Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подтвердила получение заявки на официальную приостановку полетов над территорией Белоруссии. Белоруссия пригласила представителей ИКАО, ИАТА, EASA, а также авиационные власти ЕС и США изучить инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.



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