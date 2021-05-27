Подоляк: То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом законопроекта об олигархах

Он сказал, что работа над законопроектом продолжается и пока не было его официальной презентации или регистрации в Верховной Раде.

“Законодательная работа – это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса – регистрация законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация. Это точно не происходит в форме публикации чьих-то фантазий о возможном законопроекте или в форме “слива” в какое-то из СМИ каких-то никем не подтвержденных и вообще непонятных вариантов. То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта”, – заявил Подоляк.

Советник отметил, что в процессе рассмотрения парламентом в двух чтениях документ может быть изменен.

“Финальный документ в большинстве случаев изменяется, пройдя все этапы законодательной работы. Поэтому сейчас нельзя говорить безоговорочно о том, каким будет закон о деолигархизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским, после его принятия парламентом”, – сказал он.

Подоляк добавил, что конкретные нормы законопроекта еще будут “дополняться, детализироваться и шлифоваться”, и это происходит в том числе и сейчас – на этапе подготовки.

“Рациональные предложения к законопроекту будут рассмотрены и проанализированы депутатами и в рамках парламентских процедур. Для президента и для общества принципиально одно – чтобы эпоха олигархов и их деструктивного влияния на государство закончилась уже в этом году”, – сказал он.

Контекст:

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

В апреле 2021 года президент предложил разработать законопроект “О статусе олигарха”. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

14 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Зеленский говорил, что законопроект внесут в Верховную Раду и обнародуют его текст до конца текущей недели, но пока этого не произошло.

27 мая ZN.UA сообщило, что ознакомилось с текстом проекта закона об олигархах, инициированного Зеленским. Издание пишет, что в документе, с которым ознакомились журналисты, предусмотрено определение понятия “олигарх”.

В статье подчеркивается, что о том, какое гражданство может иметь олигарх, в тексте законопроекта не говорится. Если человека признают олигархом, его включат в специальный реестр. Попадание в этот реестр влечет ряд последствий. Им запрещается: делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий согласно закону Украины “О политических партиях в Украине”; быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролером средств массовой информации, распространяющих информацию политического характера; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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