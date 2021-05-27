Набсовет избрал нового главу правления “ПриватБанка”

Об этом проинформировала пресс-служба “ПриватБанка”.

“Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации”, – говорится в релизе.

Бьош вступит в должность после того, как его назначение согласует Национальный банк Украины, отметили в “ПриватБанке”.

Издание “Минфин” сообщало, что Бьош работал в “Райффайзен банк Аваль” с 2006 года. Источники СМИ называли его фаворитом среди претендентов на должность главы правления “ПриватБанка”. Собеседник “Минфина” заявлял, что кандидатура Бьоша является оптимальной для подготовки государственного банка к продаже.

С предыдущим главой правления “ПриватБанка” – Петром Крумханзлом – контракт закончился в январе.

Контекст:

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Глава Минфина Сергей Марченко 30 марта сообщал, что ведомство ищет инвестора, который будет готов фактически управлять “ПриватБанком”. “Стратегическая цель Минфина – приватизировать “ПриватБанк”, – отмечал он.

В НБУ сообщили, что регулятор начнет готовить “ПриватБанк” на продажу после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса – тогда, когда реальный ВВП Украины будет расти в течение двух кварталов подряд. В Нацбанке надеются, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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