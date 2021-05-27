 

Ляшко отменил приказ Степанова о назначении членов набсовета ГП “Медзакупки”

27.05.2021, 22:50, Новости дня
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Подписал приказ о признании утратившими силу приказы Министерства здравоохранения от 6 октября 2020 года №2268, от 7 октября 2020 года №2272 и от 30 апреля 2021 года №848. Эти приказы касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета ГП “Медзакупки”, – написал министр.

Он сообщил, что в ближайшее время будет объявлен “конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета”.

“Отбор новых членов в наблюдательный совет ГП “Медзакупки” – это прозрачное и открытое взаимодействие между министерством и особо важным предприятием в сфере государственных закупок”, – объяснил Ляшко.

По его словам, в Минздраве работают “над приказом, который четко сформулирует порядок взаимодействия, обеспечив независимость ГП”, что позволит “Медзакупкам” “полноценно реализовать свой потенциал закупочного агентства для нужд здравоохранения и украинцев”.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2342774282521349

“Медзакупки” в Facebook положительно оценили решение министра.

“ГП “Медзакупки Украины” приветствует такое решение министра. Это означает, что процесс формирования наблюдательного совета будет перезапущен способом, который соответствует действующему законодательству и лучшим практикам корпоративного управления государственными предприятиями. Только прозрачный и открытый процесс отбора будет иметь общественное доверие”, – подчеркнули на предприятии.

https://www.facebook.com/uamedpro/posts/783320358989591

Контекст:

У Минздрава, возглавляемого Максимом Степановым, предшественником Ляшко, периодически возникали конфликты, в том числе связанные с покупкой вакцин от коронавируса.

В конце апреля Степанов подписал приказ №848 о новых членах наблюдательного совета “Медзакупок”. Документом объявлялись победителями конкурса Антон Кульчинский, Николай Романьок, Алексей Мечинский, Алексей Сакун и Елена Филинюк. Членами набсовета также назначались гендиректор директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида и советник министра патронатной службы Министерства молодежи и спорта Украины Виталий Цвигун.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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