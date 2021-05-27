Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья Украины

Согласно тексту документа, тестирование кандидатов состоится 8 июня.

“Начиная с 27 мая 2021 года начинается повторный конкурс на занятие должности главы НСЗУ. Прием документов продлится до 2 июня”, – сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2341996382599139

Контекст:

НСЗУ была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ “реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения”.

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан.

В январе 2020 года был проведен конкурс, в котором наибольшее количество баллов набрали Мовчан, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский. Но тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов отклонил все кандидатуры на должность главы Нацслужбы здоровья. Мовчан заявляла в Facebook, что Степанов “выполнил все действия, чтобы формально завершить конкурс”.

31 августа вместо Мовчан Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы НСЗУ Виленского.

В апреле 2021 года в финальный этап конкурса на должность главы НСЗУ прошли Виленский, начальник Управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и основатель “Украинской медицинской ассоциации” Вадим Аристов, которого СМИ называли вероятным “провластным кандидатом”. Тройку финалистов 14 мая в Facebook опубликовала глава Совета общественного контроля при НСЗУ Инна Иваненко.

Вместе с тем, Степанов не назвал победителя конкурса, отмечает “Интерфакс-Украина”.

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