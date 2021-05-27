В Ивановской области для школьников организовали военно-исторический лагерь «Страна Героев»

Во время образовательных смен в военно-историческом лагере «Страна Героев» в Ивановской области, организованном в рамках нацпроекта «Культура», школьники будут изучать историю России, осваивать навыки самообороны, азы прыжков с парашютом.

«Ивановская область стала одним из пяти регионов, где в этом году будет реализован проект всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев», организуемого РВИО по нацпроекту «Культура». Образовательные смены состоятся на базе детского санатория «Строитель», где проведут три смены по 14 дней каждая. В программе примут участие около тысячи ребят в возрасте от 12 до 17 лет, среди них – представители кадетских корпусов и казачьих классов, участники военно-патриотических объединений, спортсмены и отличники учебы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

Первая смена откроется 30 мая, для ребят будет организовано несколько образовательных модулей по военной истории РФ и социальному проектированию. Школьников будут учить работать в команде, преодолевать страх, сомнения, развивать навыки общения и лидерства. Каждый участник лагеря приобретет навыки самообороны без оружия, огневой подготовки и метания ножей. Также в рамках лагеря ребята смогут выполнить нормативы ГТО и получат азы прыжков с парашютом.

Помимо Ивановской области, патриотические лагеря «Страна героев» в этом году будут работать также в Пензенской, Волгоградской, Псковской областях и в Башкортостане. До 2024 года по программе военно-патриотических лагерей «Страна Героев» планируется открыть площадки еще в 25 субъектах России.