Ученые рекомендуют ограничивать время пребывания детей за видеоиграми

Американские и китайские ученые провели ряд исследований, в процессе которых установили, что видеоигры сильно отвлекают школьников от учебы.

По мнению специалистов, детям среднего школьного возраста вообще следовало бы запретить играть на электронных устройствах более одного часа в день. Кроме того, исследователи установили, что успеваемость у тех детей, которым родители давали доступ к игровой приставке или компьютеру только по выходным, оказалась гораздо выше.

В фокус-группе было почти девять с половиной тысяч школьников из разных городов. Независимо от того, в какой местности проживали дети, на каком языке разговаривали и в какие игры играли, успеваемость становилась хуже при увеличении времени, отведенного для игр.