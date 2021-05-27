Белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем получили сообщение о бомбе

Из письма следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам компании Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе. Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что письмо одновременно было отправлено в Минск, Афины и Вильнюс.

23 мая в 12.25 по белорусскому времени на электронную почту администрации “Литовских аэропортов” пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса [email protected]

В 12.30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair следует, что в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва, отметили журналисты.

В 12.33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Центр “Досье” выяснил, что на тот момент письмо от ХАМАС получили только “Литовские аэропорты”. Греческое управление гражданской авиации заявило, что в аэропорт Афин письмо с угрозой не приходило.

“В 12.47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. В официальном заявлении управления авиации минтранса Беларуси не раскрываются подробности о времени получения электронного письма, однако “Досье” выяснило, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска ([email protected]) в 12.57 по белорусскому времени, то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта”, – подчеркнули в публикации.

Фото: dossier.center

По информации центра “Досье”, письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии.

“Такие сообщения содержат заголовок, где указывается IP-адрес сервера Protonmail (185.70.40.138). Например, если отправить электронное письмо с аккаунта Protonmail на Gmail (см. фото 1), то IP-адрес, который указан в заголовке этого письма, будет совпадать с адресом сервера Protonmail в Швейцарии. Поэтому в случае с сообщением, отправленным с адреса [email protected], точное местонахождение пользователя определить невозможно”, – уточнили расследователи.

Минтранс Беларуси заявлял 24 мая, что сообщение о минировании самолета, на котором летел оппозиционный журналист, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, пришло от имени солдат палестинской группировки ХАМАС. Авторы сообщения требовали, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в войне с сектором Газа, и угрожали взорвать самолет над Вильнюсом. Спикер ХАМАС заявил, что движение не прибегает к таким методам, а на следующий день заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук осудил вовлечение движения в ситуацию с задержанием самолета.

Контекст:

Истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). Лукашенко считает, что действовал законно.

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали белорусского оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси).

Как рассказали пассажиры, Протасевич запаниковал, когда узнал о посадке самолета в Минске. Когда его начали обыскивать и пассажиры спросили у него, что происходит, тот ответил: “Здесь меня ждет смертная казнь”. Издание TUT.BY уточнило, что журналиста в Беларуси обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, самое суровое наказание по инкриминируемым статьям – 15 лет лишения свободы (организация массовых беспорядков).

Протасевич вечером 24 мая записал видео, в котором сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

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