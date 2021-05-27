 

ФСИН озвучила сумму максимальной зарплаты осужденных

27.05.2021, 8:28, Новости дня
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Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в РФ составляет от 20 до 24 тыс. рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более 220 тыс. рублей, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ФСИН, средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, «например, в Новгородской области она составляет 24 тыс. рублей, в Приморском крае – 20 тыс. рублей», а в ряде случаев зарплата осужденных на принудительные работы превышает среднюю зарплату по региону.

«Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

По данным начальника пресс-бюро ФСИН Кристины Паньшиной, на данный момент в 11 регионах РФ на разных предприятиях создано 715 рабочих мест для осужденных.

Напомним, директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. По его словам, на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тыс. человек. Калашников выразил мнение, что таким образом «решится трудовая проблема и произойдет социализация» заключенных.



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