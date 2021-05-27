Минэнерго исключило подорожание бензина сверх инфляции

Увеличение мировых цен на нефть и летний спрос оказывают давление на российский рынок топлива, однако появление дефицита бензина и его подорожание на АЗС сверх инфляции исключено, заявляет Минэнерго.

Среди негативных факторов влияния на топливный рынок ведомство называет рост внешних котировок на не нефть и нефтепродукты, а также повышение спроса на моторное топливо накануне летнего отпускного периода на внутреннем рынке, передает РИА «Новости».

«При этом рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой «демпферного механизма» с начала мая. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции», – добавляет ведомство.

Минэнерго напоминает, что в апреле 2021 года, по данным Росстата, производители бензина снизили оптовые цены на 0,2%, при этом динамика изменения средних потребительских цен на бензин в РФ не превышала 0,5% по сравнению с мартом 2021 года и находилась в рамках инфляции.

Биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли более чем на 20%. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6-3,7%. Отраслевые объединения неоднократно заявляли, что цены в опте необходимо снижать, обеспечивая этим безубыточность топливного бизнеса для удержания розничных цен на АЗС в пределах инфляции.

Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутри страны, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. Однако если цены на внутреннем рынке выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от продаж топлива в России.

Ранее замминистра энергетики страны Павел Сорокин заявил, что производство бензина в РФ покрывает формирующийся спрос.