Ереван подтвердил пленение шести армянских солдат Азербайджаном

Шестеро армянских солдат взяты в плен азербайджанским вооруженными силами во время проведения инженерских работ в приграничной зоне Гегаркуникской области, информирует пресс-служба минобороны Армении.

«Рано утром 27 мая шесть военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. Принимаются необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Ранее о взятии в плен шести армянских солдат сообщило Минобороны Азербайджана. Оно выступило с утверждением, что военнослужащие пытались перейти границу двух стран и заминировать пути снабжения.