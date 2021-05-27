Катастрофа MH17. Судьи осмотрели обломки сбитого самолета

Судьи и адвокаты посетили военную авиабазу “Хиллз-Риен”, где хранятся обломки сбитого над Донбассом самолета и проведена его реконструкция.

Обломки кабины и передняя часть фюзеляжа лайнера были частично собраны на месте катастрофы и вывезены в Нидерланды, написало Associated Press.

Судьи обошли реконструированный боинг и поднялись на платформу, что позволило им увидеть внутреннюю часть борта, она включает остатки двух сидений кабины пилотов.

Адвокат семей погибших Арлетт Шейнс заявила, что визит на авиабазу поможет родственникам жертв катастрофы. По ее словам, любой, кто видит ущерб, нанесенный самолету, может представить страдания родных пассажиров авиарейса.

Реконструкцию осматривали судьи и стороны процесса: прокуроры, адвокаты обвиняемого подполковника ГРУ Олега Пулатова и представители семей погибших пассажиров. Об этом написали “Ґрати”, следившие за онлайн-трансляцией выездного заседания. Из-за карантина количество посетителей было ограничено.

Ход инспекции фиксировали на фото и видео, комментарии участников не были доступны для зрителей, отметили журналисты. Все сказанное участниками осмотра будет приобщено к материалам дела. Суд также может учесть в качестве свидетельств свои наблюдения.

ВИДЕОВидео: Каналами Нідерландів з Іриною Драбок / YouTube

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Пулатов не признает свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил, в том числе – о рассмотрении альтернативной версии катастрофы. Просьбу о допросе нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания по “Буку” и по тому, причастен ли к его транспортировке Пулатов, удовлетворили. Кроме того, суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела.

В апреле 2021 года нидерландские журналисты получили доступ к телефонным разговорам одного из главных подозреваемых в деле – Дубинского. Сообщалось, что записи сделали украинские спецслужбы, они датируются июлем и августом 2014 года. Записи, на которых фигурируют все четверо подозреваемых, опровергают их заявления.

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