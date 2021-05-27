109 эвакуированных из сектора Газа украинцев прибыли в Киев

Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии.

“Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа… Паспорт с сине-желтым флагом – это залог того, что государство не покинет своего гражданина один на один с бедой”, – говорится в сообщении ОП.

Зеленский отметил, что “украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они ни оказались.

Еще 19 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина начнет эвакуацию своих граждан из сектора Газа в течение 48 часов. 20 мая министр объяснил, что эвакуация задерживается из-за нарушения обещаний по созданию “коридора безопасности”.

26 мая, через неделю после установления перемирия между Израилем и палестинцами, Кулеба сообщил, что Украина успешно вывезла в Египет граждан трех стран. “Украина и Египет приложили безумные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали”, – подчеркнул министр.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной обострилось в начале мая. 10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум палестинской группировки ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны “Железный купол”. В Израиле погибли 12 человек, более 350 человек получили ранения.

В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и “Палестинского исламского джихада”, в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel.

По данным минздрава Палестины на 20 мая, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, из них 65 детей и 39 женщин. Около 1710 человек получили ранения.

20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.

Как сообщало издание Politico, США призывали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не проводить наземную операцию в секторе Газа и способствовали проведению переговоров между официальными лицами Египта и Израиля и представителями ХАМАС.

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