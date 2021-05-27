Глава МИД Украины выразил свое разочарование НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня.

По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне «агрессивных действий РФ против Украины» в Черноморском регионе и против членов Альянса, в частности против Чехии.

«Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года», – сообщил украинский дипломат в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве.

По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО. Как отметил Кулеба, Украина благодарна партнерам НАТО «за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано». Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», – добавил он.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».

В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.