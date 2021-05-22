Украинец Романчук завоевал два золота на чемпионате Европы по плаванию
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Украинец показал лучший результат на дистанции 800 метров вольным стилем. Почти всю дистанцию он держался позади итальянца Грегорио Пальтриньери, но выдал сильный финиш и пришел первым с результатом 7.42,61. У Пальтриньери – 7.43,62, написал iSport.ua.
Бронзу завоевал итальянец Габриэле Детти. Еще один украинец Сергей Фролов финишировал восьмым.
Романчук 19 мая финишировал первым в финале чемпионата Европы в Будапеште на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Контекст:
Романчук в своей спортивной карьере завоевал четыре золота на чемпионатах Европы. В прошлом году он побил рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем, который держался восемь лет.
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