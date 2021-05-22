Украинец Романчук завоевал два золота на чемпионате Европы по плаванию

Украинец показал лучший результат на дистанции 800 метров вольным стилем. Почти всю дистанцию он держался позади итальянца Грегорио Пальтриньери, но выдал сильный финиш и пришел первым с результатом 7.42,61. У Пальтриньери – 7.43,62, написал iSport.ua.

Бронзу завоевал итальянец Габриэле Детти. Еще один украинец Сергей Фролов финишировал восьмым.

Романчук 19 мая финишировал первым в финале чемпионата Европы в Будапеште на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Контекст:

Романчук в своей спортивной карьере завоевал четыре золота на чемпионатах Европы. В прошлом году он побил рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем, который держался восемь лет.

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