 

Украинец Романчук завоевал два золота на чемпионате Европы по плаванию

22.05.2021, 21:20, Новости дня
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Украинец показал лучший результат на дистанции 800 метров вольным стилем. Почти всю дистанцию он держался позади итальянца Грегорио Пальтриньери, но выдал сильный финиш и пришел первым с результатом 7.42,61. У Пальтриньери – 7.43,62, написал iSport.ua.

Бронзу завоевал итальянец Габриэле Детти. Еще один украинец Сергей Фролов финишировал восьмым.

Романчук 19 мая финишировал первым в финале чемпионата Европы в Будапеште на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Контекст:

Романчук в своей спортивной карьере завоевал четыре золота на чемпионатах Европы. В прошлом году он побил рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем, который держался восемь лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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