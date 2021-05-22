 

“Положительный тренд”. Шмыгаль сообщил о росте розничной торговли в Украине

22.05.2021, 19:12, Новости дня
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“За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. […] Это положительный тренд на пути восстановления нашей экономики после кризиса”, – написал он.

По данным главы правительства, наибольшие темпы роста розничной торговли зафиксированы в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях страны.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/342060984027778

Контекст:

Ухудшение экономики Украины связывают с эпидемией коронавирусной инфекции. По данным Государственной службы статистики, в IV квартале 2020 года падение реального ВВП замедлилось.

Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на этот год. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

Минэкономики прогнозировало падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года на уровне 3%. В мае экс-глава Минэкономики Игорь Петрашко сообщил, что ведомство ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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