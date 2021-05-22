 

Левандовски побил “вечный” рекорд Бундеслиги по результативности

22.05.2021, 19:10, Новости дня
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Левандовски побил “вечный”, как называли в Германии, рекорд экс-форварда “Бундестим” Герда Мюллера, который в сезоне 1971/1972 года отметился 40 мячами.

Матч 34-ого тура Бундеслиги против “Аугсбурга” завершился победой клуба из Мюнхена 5:2.

Гол Левандовского стал последним в матче и в сезоне в целом для “Баварии”. Поляк отличился на 90-й минуте игры. После удара Лероя Сане вратарь “Аугсбурга” поляк Рафал Гикевич отбил мяча перед собой, Левандовски прибежал и добил его в сетку ворот. Этот гол стал новым рекордом чемпионата Германии, а сам поляк вошел в историю Бундеслиги.

THERE IT IS!!!

LEWANDOWSKI’S RECORD-BREAKING GOAL *

AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH

— ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021

“Бавария” досрочно, девятый раз подряд стала чемпионом Германии два тура назад, когда главный конкурент мюнхенецев “РБ Лейпциг” проиграл “Боруссии” из Дортмунда со счетом 2:3.

Контекст:

В “Баварию” Левандовски перешел из дортмундской “Боруссии” летом 2014 года, в январе он заключил предварительный контракт с мюнхенским клубом.

В 2020 году Левандовски признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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