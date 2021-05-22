Евросоюз может начать делать заявления без Венгрии – дипломат ЕС

Дипломат подчеркнул недовольство стран блока ЕС венгерскими вето. Он заметил, что это “не совсем новая ситуация”, ведь другие страны в прошлом препятствовали по ряду вопросов. Так, Нидерланды заблокировали ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Дипломат пояснил разницу между Венгрией и Нидерландами. По его словам, Нидерланды приложили усилия, чтобы решить ситуацию. Большинство стран – членов ЕС, у которых есть проблема, ищут способы ее решения, но этого не видно от Венгрии, указал он.

Возможность делать заявления от 26 стран ЕС есть, но это не предпочтительно, добавил он. Такое положение дел не ослабит ЕС в глобальном масштабе, однако это противоречит духу ЕС, заключил еврочиновник.

Контекст:

В апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС с критикой закона Китая о безопасности в Гонконге. А 18 мая Венгрия отказалась присоединиться к призыву 26 других глав МИД ЕС о перемирии в израильско-палестинском конфликте, напомнило Euractiv.

Последнее вето Венгрия наложила в пятницу, 21 мая. Страна не согласилась со сделкой ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. Венгрия посчитала, что такое решение приведет к увеличению количества мигрантов в Европе.

Венгрия с 2017 года блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров: Будапешт требует внести изменения в закон Украины “Об образовании”, которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине. Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в июле прошлого года говорил о намерении венгерской стороны далее сохранять вето на заседания комиссии Украина – НАТО.

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