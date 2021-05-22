 

Пакьяо в августе может сразиться на ринге с американцем Спенсом

22.05.2021, 17:28, Новости дня
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Бой запланирован на 21 августа в американском городе Лас-Вегас.

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Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao)

Поединок будет проходить на телеканале Fox Sports TV, уточнил боксерский портал Ringside24.com.

“Сделка есть! Увидимся в Лас-Вегасе, чтобы увидеть величайший бой года”, – написал Спенс в Instagram.

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Публикация от Errol Spence Jr (@errolspencejr)

Контекст:

Пакьяо провел последний поединок в июле 2019 года. Тогда он одержал уверенную победу над чемпионом WBA Китом Турманом. Спенс в своем предыдущем поединке в декабре прошлого года победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Дэнни Гарсию единогласным решением судей.

Пакьяо дебютировал в профессиональном ринге в январе 1995 года. За это время сменил 12 весовых категорий. В 2008–2011 годах журнал Ring называл Пакьяо лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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