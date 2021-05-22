Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине в Москве

В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета с сигнальными патронами, после чего пришел в полицию с повинной.

Пострадавшая вместе со знакомой пришла к нему с целью договориться о занятиях. Мужчина встретил их с оружием в руках в подъезде, и выстрелил одной из них в голову. В настоящее время пострадавшая госпитализирована. По имеющейся информации, она также работала тренером по фигурному катанию, передает РЕН ТВ.

Сам же подозреваемый пришел в полуцию с повинной, стрелявшим оказался 41-летний Денис Егоров. В настоящий момент обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову клиенту.