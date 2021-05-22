Экс-посол США – Америка не виновата, что Украина потеряла Крым

Бывший посол США на Украине Джон Хёрбст в эфире украинского ток-шоу «Право на власть» заявил, что нельзя возлагать на Америку ответственность за то, что Украина потеряла Крым. Как передаёт «1+1», дипломат добавил, что США никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины.

ВЕДУЩАЯ: Скажите, пожалуйста, мы сегодня вспоминаем, что два года назад к власти пришёл господин Зеленский. Сегодня ровно день инаугурации, и сегодня президент Зеленский давал по этому поводу свою пресс-конференцию, общался с журналистами. А к вам у меня вот какой вопрос: конечно же, все сегодня обсуждают ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — ИноТВ), который, как оказалось, нам не светит пока ещё, и сегодня обсуждаются наши перспективы в НАТО и Евросоюзе.

Так вот, у меня к вам вот такой вопрос: в своё время, когда господин Байден был вице-президентом Соединённых Штатов Америки, Украина потеряла Крым*, потому что Соединённые Штаты Америки не захотели вступать в такой открытый конфликт из-за Украины с Россией, и РФ продвинулась локально — и у нас началась война в Донецкой и Луганской областях. Скажите, пожалуйста, как далеко готов зайти сейчас господин Байден, поддерживая Украину и украинские интересы, как вам кажется?

ДЖОН ХЁРБСТ, бывший посол США на Украине: Ну, во-первых, я заявил бы, что нельзя возлагать на Америку ответственность за то, что Украина потеряла Крым. Это был просто акт агрессии со стороны Москвы. Мы никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины. Но я согласен с вами в том, что наш ответ на кремлёвскую агрессию тогда мог быть больше и сильнее. Но сегодня, на мой взгляд, Байден прекрасно понимает, что Путин ведёт внешнюю политику реванша, что, в первую очередь, эта политика угрожает Украине, поэтому мы должны помочь и поддерживать Украину.

И поэтому, когда российские войска собирались на границе с Украиной месяца два тому назад, Байден дал знать и Украине, и Кремлю, что мы вас поддерживаем и готовы наложить санкции на Россию за очередную агрессию против Украины. И что мы были готовы посылать Украине ещё оружие, чтобы Украина могла защищаться от этой агрессии», — заявил Хербст.

Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



