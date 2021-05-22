Морозоустойчивый, но слишком тяжёлый – Forbes рассказал о главной проблеме нового «Абрамса»

Сухопутные войска США завершили испытания новейшего танка «Абрамс» M-1A2 SEPv3 в холодном климате Аляски. Военные остались довольны результатами, несмотря на открытый вопрос о чрезмерном весе боевой машины, который негативно сказывается на её манёвренности по сравнению с российскими аналогами, пишет Forbes.



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Армия США завершила испытания своего новейшего танка в условиях холодного климата. Испытатели пришли к выводу, что танк M-1A2 System Enhancement Package 3-й версии — он же «Абрамс» M-1A2 SEPv3 — отлично работает при субарктических температурах Внутренней Аляски. Но сможет ли эта боевая машина добраться до далёкого поля битвы во время конфликта — это вопрос, на который пока нет ответа, пишет штатный сотрудник Forbes Дэвид Экс.

По его словам, модернизированная версия классического «Абрамс» М-1 — действительно очень-очень тяжёлая машина. Растущий вес в перспективе затруднит транспортабельность танка, что вызывает беспокойство у экспертов Пентагона.

M-1A2 — последняя версия танка, который впервые поступил на вооружение США ещё в 1980 году. В своей самой ранней версии четырёхместный «Абрамс» был оснащён 105-миллиметровым основным орудием и весил 60 тонн. Более поздний вариант получил улучшенную броню и 120-миллиметровую пушку, в результате чего заметно прибавив в весе.

Но SEPv3 превзошёл всех своих предшественников по этому показателю. Благодаря особенностям конструкции, включая новую электронику и улучшенную вспомогательную силовую установку, 3-я версия весит почти 74 тонны. А если добавить к этому дополнительную броню, противоракетную «систему активной защиты» и минный трал, то масса «бедного танка вырастет до ошеломляющих 92 тонн», подчёркивает автор статьи.

Проще говоря, танк оказался тяжёлым. Но, видимо, не слишком тяжёлым для американской армии, которая отправила — скорее всего, по железной дороге, — как минимум один SEPv3 во Внутреннюю Аляску для 17 месяцев испытаний, которые закончились в начале мая, поясняет журналист.

Согласно докладу Армии США, SEPv3 проехал более 2 тыс. миль в суровых условиях субарктического климата. Он произвёл сотни выстрелов для определения точности при сильном морозе и прошёл испытания своей вспомогательной силовой установки, а также множества других подсистем.

«SEPv3 работает в холодную погоду — необходимое условие для зимних операций в Восточной Европе, наиболее вероятное место развёртывания тяжёлых бригад Сухопутных войск США для борьбы с высокотехнологичным противником. А именно — с российской армией», — рассуждает Экс.

Армия США располагает примерно 6 тыс. M-1, в том числе 1,5 тыс. M-1A2 нового поколения. Вооружённые силы заказала у General Dynamics около 300 M-1A2 SEPv3. Каждый новый танк стоит около $6 млн.

В качестве танковой державы Соединённые Штаты уступают только РФ с её примерно 13 тыс. Т-72, Т-80, Т-90 и другими типами. Но российские танки легче американских. Т-90 весит всего 53 тонны, что облегчает перемещение на поле боя и за его пределами, обращает внимание журналист.

Для переброски бронетанковой бригады, оснащённой M-1A2 SEPv3, со своей базы на европейский театр боевых действий Армии США пришлось бы полагаться на несколько видов транспорта. От базы до порта танки добирались бы поездом. Затем корабль военного морского управления доставил бы их за границу к другому железнодорожному терминалу.

Ближе к месту сражения логисты перегрузили бы танки с поездов на транспортёры тяжёлой военной техники — по сути, огромные грузовики. Подобравшись ещё ближе к поле боя, танки скатывались бы с грузовиков и наступали бы своим ходом.

Во время движения их экипажам пришлось бы рассчитывать на «экосистему вспомогательных транспортных средств» для продвижения вперёд. Ремонтно-эвакуационные машины для вытаскивания застрявших танков. Бронированные мостоукладчики, помогающие боевым машинам преодолевать узкие реки и пропасти, где нет подходящего моста, поясняет автор статьи.

Но вот в чём проблема. В офисе директора по эксплуатационным испытаниям и оценке Минобороны США считают: «M1A2 SEPv3 нельзя транспортировать с помощью существующих эвакуационных машин, тактических мостов или транспортёров тяжёлой военной техники».

«По некоторым данным, в Армии США не согласны с этой оценкой. Но нет никаких сомнений в том, что M-1 — тяжёлый танк, который становится всё тяжелее, и это, безусловно, влияет на его мобильность до и во время боя», — подчёркивает автор статьи.

«Проблема никуда не денется. Более того, следующая версия M1 — SEPv4, который должен вступить в строй в 2025 году, — получит новое электронное оборудование и может весить даже больше, чем SEPv3», — предупреждает Дэвид Экс.