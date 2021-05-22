“Переносили бизнес домой”. Экс-супруга Андре Тана рассказала подробности развода

По озвученной дизайнером версии, причиной расставания стал бизнес. Харечко с этим согласилась.

“Наверное, это правда. Потому что мы работали вместе с Андреем 10 лет. И, конечно, мы бизнес переносили домой и обсуждали его там. Когда два сильных человека в бизнесе встречаются, это достаточно сложно. Я думаю, это причина [развода]”, – поделилась экс-супруга модельера.

Она также добавила, что они уже полгода в разводе. Харечко призналась, что с разделом имущества никаких проблем не было.

“Он оставил себе квартиры, которые у него были в центре Киева, отдал нам с Соней дом, и, в принципе, все замечательно… Мы разговаривали [с дочкой], мы объясняли. Максимально стараемся, чтобы дочь была с папой. Вот сейчас я на светском мероприятии, и он мне позволил здесь потанцевать и посмотреть концерт, а сам рисует с дочкой”, – рассказала Харечко.

Девушка призналась, что ее сердце сейчас свободно. Она считает, что сейчас ей нужно проанализировать прошлое и не прыгать в новые отношения.

ВИДЕОВидео: Зірковий шлях / YouTube

Контекст:

Андре Тан и Алина Харечко поженились в декабре 2012 года. 16 мая 2021 года стало известно, что супруги развелись. До этого пара не афишировала расставание. У Андре Тана и Харечко есть общая дочь София (2015).

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