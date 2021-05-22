В Киеве стартовал марш трансгендеров

Марш трансгендеров и «дружественных к ним людей» проходит в центре Киева. Колонна в сопровождении большого количества правоохранителей движется по улицам украинской столицы.

Участники марша трансгендеров в количестве примерно 40-50 человек появились на площади около 13.00 и включили танцевальную музыку. В руках они держат флаги Украины и флаги ЛГБТ-сообщества, передает «Страна.ua».

Организаторы рекомендовали участникам не доставать плакаты и символику перед маршем, а также спрятать ее или выбросить сразу после марша, информирует РИА «Новости».

Перед стартом марша противники ЛГБТ-сообщества организовали «молитву за освобождение ЛГБТ-людей от греховной зависимости».