Закрытие дела “Роттердам плюс” логично на фоне введения правительством такой же формулы на бензин – нардеп

“Сегодня каждый автовладелец заправляет свой автомобиль по цене “Роттердам плюс”. Неделю назад правительство даже отдельный акт приняло, в котором черным по белому прописало, что цены на украинских АЗС должны быть не выше, чем цена в порту “Роттердам плюс 7 грн с литра”. Другими словами, это “Роттердам плюс $200 на тонну”. А теперь читаю удивление всяких маршалов железнодорожных войск, прокурор САП как-то неправильно закрыла дело по угольной формуле “Роттердам плюс”. Так а что вы хотите? Чтобы он [премьер-министру Денису] Шмыгалю выписал подозрение и всему правительству за “Роттердам плюс” в бензине? Или [президенту Владимиру] Зеленскому зачитал права подозреваемого из-за его подписи в меморандуме с МВФ, по которому украинцам навязали цену на газ “Амстердам плюс”?” – заявил он.

Кучеренко считает, что “роттердамы”, “амстердамы”, “дюссельдорфы” и “плюсы” – это все не украинская история и ничего общего с интересами потребителей в этих формулах нет”.

“Но если расследовать одну формулу, то будьте здоровы – идите с подозрениями в правительство и в Офис президента”, – написал депутат.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2266897483445807

Контекст:

САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз закрыла дело “Роттердам плюс”, об этом сообщило 9 апреля Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало его более четырех лет.

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела “Роттердам плюс”, заявили в НАБУ 16 апреля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая в четвертый раз закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления. Решение о закрытии дела принял старший прокурор группы прокуроров Денис Демкив 20 мая после изучения “свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов”, сообщили в НАБУ. В Национальном антикоррупционном бюро подчеркнули, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.

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