 

В «Роскосмосе» используют виртуальную реальность для создания новых технических устройств

22.05.2021, 10:50, Новости дня
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В корпорации «Роскосмос» вскоре начнут использовать специальный комплекс виртуальной реальности, который поможет в создании новой техники. Как пояснили специалисты, современные технологии требуют усилий инженеров и конструкторов, которые порой работают в разных учреждениях и даже в разных городах.

Для того чтобы собрать их вместе, необходимо каждый раз решать целый ряд организационных проблем. Теперь, когда начнет работать комплекс виртуальной реальности, они смогут эффективно общаться и в удаленном режиме.

Вообще, 3D-технологии предоставляют много новых возможностей. Люди пока еще не научились использовать их в полной мере, отмечают эксперты. Но со временем ситуация все же меняется к лучшему.



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