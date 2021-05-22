В «Роскосмосе» используют виртуальную реальность для создания новых технических устройств

В корпорации «Роскосмос» вскоре начнут использовать специальный комплекс виртуальной реальности, который поможет в создании новой техники. Как пояснили специалисты, современные технологии требуют усилий инженеров и конструкторов, которые порой работают в разных учреждениях и даже в разных городах.

Для того чтобы собрать их вместе, необходимо каждый раз решать целый ряд организационных проблем. Теперь, когда начнет работать комплекс виртуальной реальности, они смогут эффективно общаться и в удаленном режиме.

Вообще, 3D-технологии предоставляют много новых возможностей. Люди пока еще не научились использовать их в полной мере, отмечают эксперты. Но со временем ситуация все же меняется к лучшему.