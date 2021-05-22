 

Компания Huawei предлагает Wi-Fi Router всего за 30 долларов

22.05.2021, 9:52, Новости дня
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Новую модель роутера для поддержания связи Wi-Fi выпустили в китайской компании Huawei. Как сообщает производитель, речь идет о бюджетном устройстве. В розницу Wi-Fi Router AX2 будут продавать всего по 30 американских долларов.

При этом новая модель получит сразу четыре антенны, по которым станет распространять беспроводной сигнал в формате Wi-Fi 6. Предзаказ на территории КНР уже открыт. Вскоре маршрутизаторы должны появиться также на рынках других стран.

Обещанная пропускная способность роутера составит 1500 Мбит в секунду. Как поясняют специалисты, в диапазоне 2,4 ГГц можно будет получить скорость передачи данных 300 Сбит/с, а при 5 ГГц – до 1200 Мбит/с. Также разработчик заявляет об улучшении зоны покрытия сигналом.



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