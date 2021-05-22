 

Новые модели iPhone обеспечили треть всех продаж смартфонов на мировом рынке

22.05.2021, 9:52, Новости дня
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Треть всей глобальной выручки от продажи мобильных устройств в первом квартале текущего года собрали с реализации разный моделей в линейке iPhone 12, сообщают аналитики компании Counterpoint Technology Market Research, недавно представившей отчет о состоянии данного сегмента бизнеса.

Продажи iPhone 12 были весьма успешными как в денежном. Так и в натуральном выражении, отмечают аналитики. В частности, 12 из ста миллиардов выручки с мирового рынка смартфонов собрала модель Pro Max

На базовую модель двенадцатого iPhone пришлось 11% всей выручки. Еще 9% собрала версия 12 Pro. Для сравнения: за тот же период продажи iPhone 11 обеспечили 3% мирового дохода. Кстати, столько же у смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.



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