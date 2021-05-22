В Минздраве рассказали, сколько украинцев записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19

“По состоянию на 21 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 человек”, – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

По состоянию на 22 мая в Украине первую дозу вакцины против коронавируса получило 997 тыс. человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 72,3 тыс. пациентов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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