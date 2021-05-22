 

В Минздраве рассказали, сколько украинцев записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19

22.05.2021, 9:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По состоянию на 21 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 человек”, – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

По состоянию на 22 мая в Украине первую дозу вакцины против коронавируса получило 997 тыс. человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 72,3 тыс. пациентов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.09 / Мнения: Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

17.02 / Euronews – военные вывели на улицы Мьянмы танки и бронетехнику для подавления протестов

11.11 / Блогеров возмутила «позорная» реставрация статуи в Испании

22.01 / В Совфеде не поддержали предложение уменьшить размер ручной клади авиапассажиров

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

24.06 / ВШЭ стала единственным российским вузом в топ-50 рейтинга молодых университетов ТНЕ

21.09 / Лукашенко отказался от приватизации в Белоруссии в угоду «шарлатанам»

20.05 / В Украине за сутки выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19, выздоровело около 17 тыс.

11.10 / “Глава” непризнанного Нагорного Карабаха пригрозил Азербайджану “отечественной войной”

01.12 / Данилов: Локдаун в Украине будет – это 100%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика