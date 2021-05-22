 

“Евровидение 2021”. Где смотреть финал, как будут определять победителя и какие шансы на победу по прогнозам букмекеров у Украины

22.05.2021, 9:44, Новости дня
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Участие в финале принимают конкурсанты из 26 стран: по 10 финалистов из первого и второго полуфинала, представитель страны – хозяйки конкурса Нидерландов и представители “Большой пятерки” – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры “Евровидения”, участники из этих стран проходят в финал автоматически). 

Первой на сцену выйдет представительница Кипра Елена Цагрину, а последней выступит певица из Сан-Марино Senhit. Украина под выступать пол 19-номером. Очередность выступления всех конкурсантов можно посмотреть здесь.

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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

По состоянию на утро 22 мая наиболее вероятными претендентами на победу по версии одной из крупнейших британских букмекерских контор William Hill являются представители Италии – группа Måneskin с песней Zitti E Buoni (коэффициент – 3,00; чем ниже коэффициент, тем выше вероятность победы). 

Представляющая Украину с песней Shum группа Go-A с коэффициентом 9,00 занимает ctqxfc пятое место в рейтинге вероятных претендентов на победу.

Скриншот: sports.williamhill.com

По правилам “Евровидения”, зрители после объявления ведущими начала голосования могут голосовать за понравившегося участника конкурса, кроме представителя своей страны, отправив сообщение в его поддержку с номером конкурсанта, либо проголосовав через официальное приложение конкурса. Сообщения и регистрация в приложении платные. Проживающие за рубежом украинцы могут голосовать за Украину.

Национальное жюри каждой страны-финалистки отмечает выступления конкурсантов по 12-бальной системе. В финале баллы от зрителей и жюри суммируются, а результаты в прямом эфире объявляет спикер (глашатай).

Результаты голосования национального жюри Украины в прямом эфире “Евровидения” будет объявлять украинская певица  Tayanna (Татьяна Решетняк). 

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на “Евровидении” – она 15 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступление всех артистов, представляющих Украину на “Евровидении”, можно здесь.

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса кроме Go-A из Украины также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. 

20 мая состоялся второй полуфинал конкурса. Из 17 участников финалистами стали представители 10 стран: Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Их выступления 

Страна, чей представитель победит, в 2022 году, станет местом проведения следующего “Евровидения”.

В этом году из-за пандемии коронавируса ко всем участникам конкурса применяется строгий протокол по охране здоровья и безопасности от COVID-19 – все, кто работает на территории стадиона, должны каждые два дня сдавать тесты на коронавирус. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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