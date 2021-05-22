 

Польская PGNiG открестилась от переговоров с Газпромом

22.05.2021, 6:20, Новости дня
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Польская энергетическая компания PGNiG не ведет переговоры о продлении Ямальского соглашения с Газпромом на поставки газа, сообщил замглавы PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

По его словам, «информация СМИ» о том, что такие переговоры ведутся, «удивляет», передает ТАСС со ссылкой на BiznesAlert.

Напомним, Польша заявляла, что не собирается продлевать контракт с Газпромом, действие которого заканчивается в 2022 году. Варшава сказала, что заменит российский газ сжиженным природным газом из США и Катара, а также с помощью газопровода Baltic Pipe, который в конце 2022 года должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.



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