 

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, двое украинских военных ранены, один травмирован – штаб ООС

22.05.2021, 2:00, Новости дня
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“В результате обстрела два военнослужащих ВСУ получили ранения и один – боевую травму. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь”, – отметили в штабе. 

Пострадавших военных госпитализировали, их состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.

“На обстрелы противника наши военные открыли огонь”, – подчеркнули в штабе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1122421314917150

В вечерней сводке штаба по состоянию на 17.00 сообщалось о пяти нарушениях режима прекращения огня за сутки со стороны боевиков, боевых потерь среди украинских военных не было. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/909944893132184/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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