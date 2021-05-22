Арахамия: Я голосовал за Кличко

“Виталий Владимирович – гениальный спортсмен. Я за него голосовал – чтобы вам было понятно. Я считаю, что он – сильная личность. Но я не понимаю…” – сказал Арахамия.

“Вы не голосовали за представителя “Слуги народа”?” – уточнил Кличко.

“Я голосовал за вас. Я могу, я имею право? Я считаю, что имею право так делать”, – ответил Арахамия.

Кличко сказал, что будет делать все, чтобы Арахамия снова за него голосовал.

Глава парламентского монобольшинства ответил: “Больше я голосовать за вас не буду. Вы уже семь лет мэр? У вас [за это время] не появилось генерального плана. Это главная стратегия, как будет город развиваться. Где генплан города? У вас вместо этого детальные планы территорий”.

Арахамия сказал, что Кличко в городе “делает красоту”, но забывает об износе коммуникаций. Кличко возразил, что это не так, а Арахамия ему в ответ напомнил о прорыве теплотрассы на улице Голосеевской и назвал “токсичными” подчиненных мэра.

Контекст:

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре выборов.

От партии “Слуга народа” на пост мэра Киева баллотировалась нардеп Ирина Верещук. Она выиграла внутрипартийные праймериз и была официально утверждена как кандидат. По итогам местных выборов вошла в пятерку лидеров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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