 

Минэнерго оценило ситуацию на рынке топлива

21.05.2021, 23:12, Новости дня
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Производство бензина в РФ покрывает формирующийся спрос, сообщил замминистра энергетики страны Павел Сорокин.

Он подчеркнул, что Минэнерго ведет «ежедневный мониторинг ситуации» как в отношении цен, так и в отношении объемов оптовых и розничных «поставок моторного топлива для полного удовлетворения спроса во всех регионах». В мае в сутки производилось примерно 67 тыс. тонн Аи-92 и 40 тыс. тонн Аи-95. Существующий уровень производства «полностью удовлетворяет формирующийся спрос», сказал Сорокин.

Министерство полагает, что «после прохождения периода ажиотажного спроса, а также с учетом выплат в адрес переработчиков по скорректированному демпферному механизму, ожидается стабилизация оптовых цен на бирже», передает РИА «Новости».

Сорокин заявил, что спрос на топливо вырасти этим летом в период отпусков, но правительство предприняло все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы и увеличить объемы переработки, передает ТАСС.

Сорокин полагает, что демпферный механизм позволит избежать опережающего роста розничных цен на АЗС из-за волатильности оптовых и сохранить его в пределах инфляции. Ввод «временного моратория на экспорт топлива» обсуждается «только в качестве крайней меры реагирования и влияния на рыночную ситуацию».

Напомним, из-за опасений нового кризиса на топливном рынке высказываются предложения отменить демпферный механизм, который спас страну от топливного кризиса два года назад. Однако, как указывают некоторые эксперты, с тех пор ситуация на рынке изменилась, оказавшись под влиянием коронавируса.



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