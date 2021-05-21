Кабмин объявил конкурс по отбору членов набсовета “Нафтогазу”

Этим же распоряжением Кабмин продлил на год полномочия пятерых членов набсовета – Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлии Ковалив и Натальи Бойко.

Полномочия шестого члена набсовета, гражданина США Роберта Бенша, который был назначен в качестве представителя государства, прекратили досрочно.

Конкурсный отбор объявлен на должности четырех независимых членов набсовета.

Распоряжение вступает в силу 24 мая, кроме пункта о конкурсе – он вступит в силу 1 июня.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

14 мая пресс-служба НАК “Нафтогаз України” заявила, что пять из шести членов наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” прекращают свои полномочия, но позже информацию удалили с сайта.

Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства. В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева. “Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления”, – сказано в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства “Нафтогазу” на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. “Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”, – рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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