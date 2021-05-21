Президента Нацакадемии аграрных наук Украины подозревают в получении еще одной взятки – Офис генпрокурора

Руководителю НААН сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

“Ранее ему было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, входит в структуру НААН Украины, непрепятствовании заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим госпредприятием и конкретными субъектами хозяйственной деятельности. За вознаграждение он должен был включить заранее определенное лицо в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины”, – отметили в сообщении.

Сегодня по этому эпизоду фигуранту дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения – залог в размере 1,3 млн грн.

Президентом НААН является Ярослав Гадзало. 28 апреля 2021 года Киевский апелляционный суд отстранил его от должности.

Контекст:

10 декабря 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова рассказывала, что за автомобиль президент НААН должен был включить кандидата в список претендентов на замещение вакансий академиков и представить материалы на рассмотрение президиума.

По данным Венедиктовой, в мае 2020 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (на тот момент это был Назар Холодницкий) закрыл уголовное производство о завладении в 2013–2014 годах путем злоупотребления служебным положением 138 участками земли в Киевской области стоимостью более 42,5 млн грн и попытке завладеть еще шестью участками. Среди пяти подозреваемых в том деле был и президент НААН.

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