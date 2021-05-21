Pfizer/BioNTech пообещали предоставить бедным странам 2 млрд доз вакцин от COVID-19

Он заявил, что компания предоставит 1 млрд доз своей вакцины от COVID-19 бедным странам в 2021 году и еще 1 млрд доз в следующем году.

По словам Бурлы, страны со средним уровнем дохода будут платить примерно половину цены более богатых стран. Им вакцины продавали по цене около $20 за дозу.

Компания Johnson&Johnson пообещала 200 млн доз своей вакцины передать глобальной инициативе COVAX, сообщило Reuters.

До конца 2021 года ЕС передаст не менее 100 млн доз вакцин от COVID-19 странам с низким и средним уровнем дохода. Об этом 21 мая заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 мая сказал, что мир достиг ситуации “вакцинного апартеида”.

По его словам, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% мирового населения, при этом они владеют 45% вакцин от коронавируса в мире. Страны с низким и ниже среднего уровнем дохода составляют почти половину мирового населения, они получили 17% вакцин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 мая 2021 года в мире сделали более 1,57 млрд прививок против коронавируса, этого достаточно для полной вакцинации 10,3% населения планеты. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

В среднем ежесуточно вводится по 26,8 млн доз вакцин. Лидерами кампании по иммунизации являются материковый Китай (449,5 млн введенных доз препаратов против коронавируса), США (279,4 млн), Европейский союз (211,3 млн) и Индия (191,8 млн).

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