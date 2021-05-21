 

Генерала Назарова оправдали, Медведчука оставили под домашним арестом, в Украину привезут Конституцию Пилипа Орлика. Главное за день

21.05.2021, 23:04, Новости дня
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Дело генерала Назарова

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины оправдал бывшего начальника штаба – первого заместителя руководителя антитеррористической операции, генерал-майора генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова по делу о крушении самолета Ил-76.

Транспортный самолет ВСУ был сбит в небе над луганским аэропортом боевиками “ЛНР”, погибло 49 украинских военнослужащих. 

Назарова обвиняли в халатности, суд первой инстанции приговорил его к семи годам лишения

Дело Медведчука-Козака

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о мере пресечения главе политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом. Суд отклонил и жалобу Офиса генпрокурора, и защиты нардепа. 

Медведчук на заседании заявил, что в 2014 году на переговоры с боевиками на Донбассе его уполномочили сначала тогдашний и.о президента Александр Турчинов, а потом пятый президент Украины Петр Порошенко. Турчинов опроверг его слова.

После заседания нардеп сказал, что “на всякий случай” решил не общаться с коллегой по фракции Тарасом Козаком, который тоже подозревается в госизмене.

В Украину привезут оригинал первой Конституции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ко Дню Независимости в страну привезут оригинал Конституции авторства украинского гетмана Пилипа Орлика – документ, который называют первой украинской Конституцией и одной из первых конституций в Европе.

Зеленский утвердил санкции против “воров в законе” и продлил – против боевиков и россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях, принятое 14 мая. Он ввел санкции против “воров в законе” и продлил – против граждан и компаний из России и Украины, срок действия которых истекал в мае. 

В двух санкционных списках теперь – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ЛДНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, лица, которых СМИ называли “ворами в законе” и ряд российских компаний и медиа. 

Рада поддержала новый законопроект о НАБУ и призвала ЕС и США ввести санкции за “Северный поток – 2”

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который  предусматривает, что Национальное антикоррупционное бюро станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Нынешний директор бюро Артем Сытник, в случае принятия закона, будет выполнять полномочия до назначения нового, сообщили в парламенте. 

Также Верховная Рада поддержала обращение к США и Европейскому союзу о введении санкций за строительство газопровода “Северный поток – 2”.

Приговор для крымчанина Яцкина

Подконтрольный оккупантам “суд” в Крыму приговорил жителя полуострова Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по “делу о госизмене”. МИД Украины осудил незаконный “приговор” и выступил с призывом к международному сообществу отреагировать на продолжающиеся грубые нарушения прав человека в оккупированном Крыму. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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