Посольство США в Украине призвало реформировать НАБУ и суды

Стороны обсудили реформирование Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Национального антикоррупционного бюро.

Американская сторона назвала встречу конструктивной.

“Мы решительно поддерживаем рекомендацию Венецианской комиссии гарантировать временную, но существенную роль независимым экспертам в этих органах”, – отметили в заявлении.

Конструктивна зустріч * * зі спікером Ради Разумковим та заступником голови ОП Смирновим щодо зусиль з реформування ВРЮ, ВККС та НАБУ. Ми рішуче підтримуємо рекомендацію Венеціанської комісії гарантувати тимчасову, але суттєву роль незалежним експертам у цих органах. pic.twitter.com/VrVkqK95oo

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 21, 2021

7 мая Европейский союз также призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся законопроекта, который предусматривает реформу Высшего совета правосудия (ВСП).

Контекст:

Венецианская комиссия 5 мая обнародовала срочное заключение, которым предложила внести изменения в законопроект №5068 о реформе Высшего совета правосудия.

Предложение президента предусматривает создание Этического совета – органа при Высшем совете правосудия, который бы избирал его членов. Этот совет состоял бы из шести человек: трое – действующие судьи или судьи в отставке, остальные – международные эксперты.

Комиссия в целом одобрительно оценила идею акцентирования на добропорядочности членов судейского органа, но в то же время “расстроена, что законопроект является частичной мерой и не предусматривает полноценной реформы судебной системы”.

Пакет “судебных” законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля. Кроме проекта №5068, были поданы законопроект №5067 “О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции” и №5069 “О внесении изменений в ст. 188³² Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия”.

О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти заявляли в ПАСЕ и Международном валютном фонде. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.

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