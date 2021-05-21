 

МИД: США закрыли генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке без давления извне

21.05.2021, 19:18, Новости дня
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Американская сторона сама приняла решение о «заморозке» работы дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии (генерального консульства в Екатеринбурге, – ред.ВЗГЛЯД), а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

По ее оценке, «неправомерно искать виноватых, объясняя данный шаг введенным в РФ запретом на наем местного персонала».

Захарова напомнила, что не Москва, а Вашингтон «развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства РФ в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США».

Ранее американский генконсул сообщила о возвращении в США.

Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии.

1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится.

16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.

22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.



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