Основатель SuperJob и Канделаки объяснили популярность Илона Маска в России

Американский предприниматель Илон Маск – продавец чудес и человек, которому хочется подражать, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты,

Американский предприниматель, миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выступил по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», уточнив, что сделал это для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Принять участие в мероприятии ему предложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на что предприниматель охотно согласился.

«Если есть один из самых богатых людей в мире, то все понимают, что это не просто так. Ему не от мамы с папой все досталось. Это человек чрезвычайно талантливый во многих отношениях: талантливый бизнесмен, талантливый актер, талантливый инвестор. Это некая икона такая, людям нравится иметь какие-то такие примеры, которым хочется подражать», – говорит основатель и президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров.

Он объясняет, что не каждый миллиардер становится популярным в России, потому что не все имеют современный инновационный бизнес. То есть инвестиции в недвижимость – это олдскульно и старомодно. Другое дело космос, электромобили и сплошные инновации. «Маск модный, он про будущее. Купить и продать участок, заработав на этом деньги – не модно, бизнес на борделях – не модно, а на космосе – модно», – заключил собеседник.

В свою очередь журналист и телеведущая Тина Канделаки пошутила, что «Маск – продавец чудес. А Россия, как известно, с чудесами на короткой ноге». Так что взаимная симпатия, по ее мнению, просто неизбежна. В то же время спикер подчеркнула, что если говорить о предпринимателе серьезно, то он расширяет горизонты так, как это мало кто умеет делать. Он технологичен в своем авантюризме и дает результат, считает Канделаки.

«Ничто так не вдохновляет, как успешный человек, который всей своей карьерой доказывает, что ничего невозможного не существует. И здесь он тоже очень точно попадает в настроение РФ и большого количества наших граждан, жаждущих сделать большой рывок вперед», – объясняет Канделаки.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что Маск имеет такую большую популярность в РФ и мире потому, что людей привлекает его дерзость, смелость, его видение будущего, его внутренняя свобода и его конкретные достижения.

Газета ВЗГЛЯД написала подробный материал о первом дне просветительского марафона «Новое знание», который уже набрал миллионы просмотров.