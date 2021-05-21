Кличко: У меня нет конфликта с Зеленским. У нас периодически возникают обострения

Киевский градоначальник говорил об этом в контексте комментария на слова Зеленского, который на пресс-конференции 20 мая заявил, что Кличко “очень неправильно публично себя ведет”.

Президент заявлял, что Кличко “обращался, чтобы его не увольняли” с должности главы Киевской горгосадминистрации. Мэр Киева высказал предположение, что у президента искаженная информация, и сообщил, что не виделся с ним полгода.

“У меня нет конфликта [с Зеленским]. У нас периодически возникают обострения”, – сказал Кличко.

Журналистка отметила, что по ее данным, обострение началось, когда в День флага в 2020 году Кличко “немного раньше” торжественно его открыл и президенту “пришлось поменять свои планы и на День флага проводить торжества в другом месте”.

“Есть периодические обострения. Первое – меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе Офиса президента [Андрею Богдану] за то, чтобы меня не уволили. Я тогда в прямом эфире попросил озвучить фамилию этого человека, где это происходило. До сегодняшнего дня ноль информации”, – сказал Кличко.

Второе обострение, по его словам, касалось ситуации с открытием флага, третье – заявления о намерении городских властей закупить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, еще одно – “непонятная реакция” премьера Дениса Шмыгаля на просьбу Киева ввести локдаун “по всей стране хотя бы на неделю”.

“Что касается флага. Есть много спекуляций. Я убежден, что испорченную информацию предоставили президенту. […] Мы открываем флаг, я человек воспитанный, пригласил президента, дал два сценария. […] Открытие флага проходит в ночное время, когда темно и все прожекторы подсвечивают флаг, он совсем по-другому выглядит. Пригласил президента принять участие. Вечером он не пришел, и на следующий день тоже. […] Знаю, что то, что он не присутствовал, его разозлило”, – добавил Кличко.

Он рассказал, что приглашение передавал через советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который приходил накануне.

Контекст:

Кличко поднял главный флаг Киева вечером 22 августа 2020 года на Печерских холмах. Крупнейший в Украине государственный флаг имеет высоту флагштока почти 90 метров, размер полотнища – 16 метров на 24 метра.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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