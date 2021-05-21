В Москве планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч

В правилах дорожного движения и специальном постановлении правительства Москвы планируют предусмотреть скоростные режимы и требования к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся самокаты, гироскутеры, и велосипеды, в парковых зонах, а также условия запрета пользования СИМ, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«По инициативе фракции «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва» обсудили на круглом столе перспективы нормативно-правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, моноколес, гироскутеров и др. По итогам сегодняшнего обсуждения вместе со столичными властями, ГИБДД по Москве и руководством крупнейших парков продолжим работу по нескольким направлениям – на федеральном и городском уровнях», – сообщил Шапошников, передает ТАСС.

Он отметил, что участники обсуждения предлагают правительству Москвы разработать проект нормативного правового акта, регулирующего порядок передвижения на СИМ на территориях городских парков, садов и в иных общественных пространствах. В документе должны быть учтены следующие моменты: скорость передвижения на СИМ ограничивается 15 км/ч; скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ дополнительно снижается; наличие отдельной площадки для лиц, обучающихся управлению СИМ; обязательное наличие велодорожек на территории парков, а при их отсутствии прокат не допускается; обязанность пользователей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаться только на СИМ, оснащенных передними и задними габаритными огнями; запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.

«Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару. Кроме этого, департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мы предлагаем проработать вопрос о создании черного списка нарушителей указанных требований, предъявляемых к пользователям СИМ, предусматривающего лишение права на их аренду в городских сервисах», – добавил председатель Мосгордумы.

Он также уточнил, что необходимо также поддержать включение в правила дорожного движения нормы о регулировании движения средств индивидуальной мобильности и введение ограничения максимальной скорости до 25 км/ч, а при совмещенном движении с пешеходами – до 7 км/ч (и за пешеходами остается приоритетное право передвижения). «Во-вторых, СИМ не являются транспортным средством, им запрещается движение по автомагистралям, для них вводятся специальные дорожные знаки и таблички, поддерживаем также предложение Министерства промышленности и торговли РФ об их обязательной маркировке. В-третьих, нельзя использовать СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения», – сообщил спикер.

По его словам, Москва является лидером по количеству СИМов, власти столицы активно поддерживают сервисы аренды, предоставляя субсидии на их дальнейшее развитие. Благодаря этому уже в этом году жителям и гостям столицы будет доступно не менее 10 тыс. электросамокатов.

При этом Шапошников уточнил, что открытыми остаются многие вопросы, в том числе, в каком статусе находятся граждане, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности. Согласно ПДД, пользователи СИМ сейчас имеют статус пешеходов, что позволяет им избегать ответственности при ЧП.

Он добавил, что депутаты Мосгордумы с 2019 года занимаются проработкой правовых пробелов в отношении СИМ в законодательной базе.

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