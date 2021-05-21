 

Нанотехнологии помогут добывать бесплатно электричество «из воздуха»

21.05.2021, 15:26, Новости дня
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Ученые из токийского и сингапурского университета предлагают инновационную идею превращать радиоволны в электрическую энергию. Они указывают на то, что в больших городах давно имеется огромный излишек радиочастотных излучений, которые уже принято называть «мусорными».

Пока их никак не используют. Эти волны просто рассеиваются в пространстве. Однако ученые создали надежную методику получать из них электрическую энергию, которой всегда не хватает в тех же городах.

Известно, что передача радиоволн возможна только при наличии электричества. Ученые поставили перед собой задачу обеспечить еще и обратный процесс, при помощи которого радиоизлучение можно утилизировать. Это стало возможным с применением современных нанотехнологий.



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